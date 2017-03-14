أخبار الأهلي اليوم.. ميدو جابر يقترب من الدوري السعودي

ميدو جابر على أعتاب الانتقال للوحدة السعودي

اقترب ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف فريق الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووافق حسام البدري المدير الفني للأهلي على رحيل اللاعب إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولم يحظى لاعب المقاصة السابق بثقة البدري هذا الموسم حيث لم يشارك اللاعب في الكثير من المباريات مع الفريق الأحمر ، باستثناء المشاركة في المباريات الأخيرة قبل توقف الدوري بجانب خروجه من القائمة الإفريقية.

ومنح البدري الضوء الأخضر لرحيل اللاعب إلى الدوري السعودي من أجل تجهيزه فينا وبدنيا للعودة مرة أخرى للمارد الأحمر بصورة أفضل.

والجدير بالذكر أن اللاعب قد تلقى عرضا في فترة الانتقالات الشتوية السابقة للحصول على خدمات اللاعب لكن البدري رفض رحيله.