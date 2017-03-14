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أخبار الأهلي اليوم.. ربيعة يطالب البدري بالعودة للمشاركة في المباريات

كتب علي نبوي
- 14 مارس، 2017 11:58 ص
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ربيعة يطلب من البدري العودة للمشاركة في المباريات

طالب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مديره الفني حسام البدري العودة للمشاركة قي المباريات مجددا بعدما تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به في أنكل القدم.

وغاب ربيعة عن صفوف الأهلي في معظم المباريات بعدما تعرض اللاعب لإصابتين في الركبة وفي أنكل القدم.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن اللاعب طلب من اليدري العودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعدما تعاقى من الإصابة وأصبح لائقا.

وأضاف المصدر بأن ربيعة طلب من البدري المشاركة لحرصه على العودة لصفوف منتخب مصر بعد ابتعاده طوال الفترة السابقة بسبب الإصابة.

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