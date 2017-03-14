كوبر يستقر على عدم ضم مدافع الأهلي في المعسكر المقبل

رامي ربيعة خارج حسابات كوبر في ودية توجو

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على عدم ضم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المسعكر المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر المقبل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته وذلك لخوض مواجهة ودية أمام توجو باستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.

وبالرغم من قناعات المدرب الأرجنتيني بمدافع الأهلي إلا أن عدم مشاركته في أي مباراة حتى الآن منذ عودته من الإصابة بجزع في أنكل القدم.

واستقر كوبر على عدم التغيير في مركز قلب الدفاع حيث سيضم كلا من أحمد حجازي وسعد سمير وعلي جبر وأحمد دويدار.