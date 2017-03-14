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كوبر يستقر على عدم ضم مدافع الأهلي في المعسكر المقبل

كتب علي نبوي
- 14 مارس، 2017 10:54 ص
20,239
الاهليالاهلي

رامي ربيعة خارج حسابات كوبر في ودية توجو

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على عدم ضم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المسعكر المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر المقبل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته وذلك لخوض مواجهة ودية أمام توجو باستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.

وبالرغم من قناعات المدرب الأرجنتيني بمدافع الأهلي إلا أن عدم مشاركته في أي مباراة حتى الآن منذ عودته من الإصابة بجزع في أنكل القدم.

واستقر كوبر على عدم التغيير في مركز قلب الدفاع حيث سيضم كلا من أحمد حجازي وسعد سمير وعلي جبر وأحمد دويدار.

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