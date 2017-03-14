مصر المقاصة: نتمنى تجديد استعارة الشيخ من الأهلي ولكن.!

عبد السلام: نتمنى تجديد استعارة الشيخ ولكن الأهلي سيرفض

تمنى اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة تجديد استعارة أحمد الشيخ لموسم أخر من الأهلي وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب هذا الموسم مع الفريق الفيومي.

وقدم الشيخ مستوى مميز منذ انتقاله إلى صفوف مصر المقاصة في الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما من الأهلي حيث يحتل اللاعب صدارة هدافين مسابقة الدوري برصيد 11 هدف.

وقال عبد السلام في تصريحات تلفزيونية “نتمنى تجديد استعارة الشيخ من الأهلي لموسم أخر ، ولكننا نعلم تماما أنه من الصعب موافقة الأهلي بعد التألق اللافت للاعب”.

وأضاف “الشيخ ظهر بمستوى رائع وعقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي وسيعود للأهلي ، وسنطلب تجديد إعارته لكن أعتقد بأن الأهلي لن يوافق”.