البدري يتراجع عن التعاقد مع أوباما

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صرف النظر عن التعاقد مع صانع ألعاب الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي يوسف أوباما في الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رغبة البدري في التعاقد مع أوباما في الضيف المقبل وأن اللاعب وقع بالفعل على استمارات انتقاله للأهلي بدءا من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي بأن البدري قرر صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب لعدة أسباب ومنها بأن مركز اللاعب في الأخلي يوجد به حاليا اكثر من لاعب مميز.

وأضاف المصدر بأن تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم وكثرة تعرضه للإصابة سببا أخرا في تراجع البدري عن الحصول على خدماته.