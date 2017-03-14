إنبي: هذه حقيقة عرض الأهلي والزمالك لضم عمرو مرعي

إنبي: الأهلي والزمالك يرغبان في ضم عمرو ولكن.!

أوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي إنبي حقيقة الأنباء التي تردتت مؤخرا عن دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مكثفة مع النادي البترولي للحصول على خدمات المهاجم عمرو مرعي.

ويرغب الأهلي والزمالك في تدعيم خط هجومهما بالمهاجم المميز والذي لفت الأنظار إليه منذ انتقاله إلى إنبي قادما من صفوف فريق الداخلية ، حيث أحرز هذا الموسم 8 أهداف.

وقال مدير الكرة في تصريحات تلفزيونية “الأهلي والزمالك يرغبان في ضم عمرو مرعي ولكننا قررنا تأجيل هذا الأمر حتى نهاية الموسم من أجل فرض التركيز على اللاعب”.

وأضاف “تلقينا عرضا شفيها من الزمالك لضم اللاعب ، كما تحدث معنا وكيل لاعبين لانتقال عمرو إلى الأهلي ولكنهما عرضين لم يرتقيا إلى الرسمي”.