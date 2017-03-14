بالفيديو.. الشعلالي: لست المسئول عن إصابات لاعبي الأهلي

الشعلالي ينفي تحمله مسئولية إصابات لاعبي الأهلي

نفى التونسي أنيس الشعلالي مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يكوم هو المتسبب في الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وتعرض الثلاثي حسام غالي وجونيور أجاي وأحمد حمودي للإصابة بشد العضلة الخلفية وهو ما يستبب في حرمانهم من التواجد في المباراة المقبلة للأهلي أمام بيدفيست في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه البعض اتهامات إلى مخطط الأحمال التونسي في كثرة هذه الإصابات وأنه يمنح لاعبي الأهلي أحمالا زتئدة وهو ما يسبب الإصابة.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” قال الشعلالي :”الأحمال البدنية ليست السبب في تعرض اكثر من لاعب في الأهلي للإصابة ونضع لكل لاعب حملا بدنيا مناسبا معه”.

وأضاف “كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون نتيجة مشاركتهم في مباريات كثيرة خلال فترة قصيرة سواء مع النادي او المنتخب”.