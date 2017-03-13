صورة..الشرطة تتحفظ على سيارة كهربا في السعودية

عين الحسود تصيب كهربا

يبدو أن عين الحسود قد أصابت الفرعون المصري محمود عبد المنعم كهربا نجم نادي اتحاد جدة، بعد السيارة الفارهة “بنتلي” التي حصل عليها كهدية من أحد أعضاء شرف الاتحاد .

الشرطة السعودية تصادر سيارة كهربا

وتحفظ شرطة المرور السعودية على سيارة كهربا الجديدة، بعد سيره بها في شوارع مدينة جدة بدون حملها لوحات معدنية .

وكان أحد أعضاء شرف الاتحاد قد أهدى كهربا سيارة بنتلي كهدية، بعد هدفه في مرمى النصر والذي قاد به الفريق للفوز بلقب كأس ولي العهد السعودي .

جدير بالذكر أن كهربا يلعب في صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.