بالفيديو..عامر حسين: الأهلي تراجع عن قرار مقاطعة الدوري

الأهلي يتراجع عن بيان مقاطعة مباريات الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن تراجع مجلس ادارة النادي الأهلي في قراره بمقاطعة مباريات الدوري.

وأكد عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن النادي الأهلي تفهم موقف تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وتراجع عن بيان مقاطعة مباريات الدوري الممتاز .

عامر حسين: الأهلي مستمر في بطولة الدوري

وأوضح رئيس المسابقات أن إدارة القلعة الحمراء تفهمت الموقف وقررت الاستمرار في خوض مباريات الأحمر بالدوري دون أي مشاكل .

وأضاف بأنه أخبر مسئولي الأهلي أنه سيتم إقامة جميع المباريات المؤجلة قبل خمس جولات على نهاية الدوري، ليصبح مبدأ تكافؤ الفرص متاح أمام جميع الفرق .