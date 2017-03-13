صورة..مروان محسن يبدأ برنامجه التأهيلي في حمام السباحة

مروان محسن يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي

بدأ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى خطواته في برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي .

مروان محسن يتدرب في حمام السباحة

وخضع مروان محسن مهاجم الأهلي للتأهيل في حمام السباحة بالنادي مساء اليوم، حيث بدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشرف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل .

ومن المقرر أن يخضع مهاجم المارد الاحمر لبرنامج تأهيلي يصل مدته لـ90 يوم، ليعود بعدها لألمانيا من جديد لعرض حالته على الطبيب الألماني الشهير ماير .

وكان مروان محسن قد أجرى عملية الرباط الصليبي في ألمانيا الشهر الماضي على يد الخبير الألماني ماير .