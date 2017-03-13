التشكيل الرسمي لقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

كونتي يعلن تشكيلة تشبلسي لمواجهة اليونايتد

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفريق الذي سيواجه مانشستر يونايتد بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .

وجاءت تشكيلة البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: أزبيلكويتا، ديفيد لويز، كاهيل.

الوسط: موسيس، كانتي، ماتيتش، ألونسو.

الهجوم: ويليان، دييجو كوستا، هازارد.

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

بينما جاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: جونز، سمولينج، ماركوس روخو، دارميان.

الوسط: فالنسيا، أندير هيريرا، بوجبا، يونج، مخيتاريان.

الهجوم: راشفورد.