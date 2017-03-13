بالفيديو..الشعلالي يزف بشرى سارة للأهلي

رامي ربيعة جاهز للمشاركة مع الأهلي

زف أنيس الشعلالي مخطط الأحمال التونسي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبراً ساراً لجماهير النادي الأهلي بشأن إصابة رامي ربيعة.

وأكد “الشعلالي” في تصريحات إذاعية عبر برنامج “مسا مصر” أن رامي ربيعة تعافى من الإصابة التي يعاني منها، وبات جاهزاً للمشاركة في مباريات المارد الأحمر.

الشعلالي: إصابة أجاي أصابت الجهاز الطبي بالقلق

وأوضح مخطط أحمال الأهلي أن إصابة جونيور أجاي أصبت الجهاز الطبي بالقلق، خوفاً من تكرار سيناريو إصابة مروان محسن .

وأضاف الشعلالي بأن أحمد حمودي أصيب في مران المارد الأحمر اليوم، وسيخضع اللاعب لأشعة غداً الثلاثاء للوقوف على الإصابة .