ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

تشيلسي يتأهل لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأثنين .

وانتزع تشيلسي فوز ثمين على حساب مانشستر يونايتد بهدف نظيف في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج .

كانتي يقود تشيلسي لإقصاء مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي

ويدين البلوز بالفوز وحصد بطاقة العبور للدور قبل النهائي، للاعبه الفرنسي نجولو كانتي بالتخصص، حيث احزر هدف الفوز في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز البلوز 1 – 0 .

وشهدت المباراة حالة طرد، للاعب خط وسط مانشستر يونايتد أندير هيريرا في الدقيقة 35، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية .