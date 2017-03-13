بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الأثنين 13- 3 – 2017

بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره مانشستر يونايتد في قمة دور الثمانية ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي والمقررة على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

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وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يدخل تشيلسي المباراة وخو في قمة توهجه مع اقترابه من جسم لقب الدوري الانجليزي .

ويتربع تشيلسي على صدارة ترتيب البريميرليج، بفارق 10 نقاط عن توتنهام الوصيف أقرب منافسيه.

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بينما يأمل مانشستر يونايتد في الدفاع عن لقبه والانفراد بالرقم القياسي، الذي يتقاسمه مع أرسنال بـ12 بطولة لكل منهما .

ويسعى مورينيو لاسقاط فريقه السابق والانتقام من لاعبي البلوز وإقصائهم من البطولة ومواصلة الموشار للحفاظ على اللقب .

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ويرغب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز في مواصلة تقديم المستويات المميزة للفريق والتي يقدمها خلال الموسم الحالي .

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .