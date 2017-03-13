الشعلالي يكشف سر اصابات نجوم الأهلي

مخطط أحمال الأهلي يرفض اتهامه بالتسبب في اصابات اللاعبين
كشف أنيس الشعلالي مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر الإصابات التي يعاني منها لاعبي الفريق .
الشعلالي: اصابات لاعبي الأهلي نتيجة احتكاكات طبيعية
وأكد “الشعلالي” أن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي النادي الأهلي،، هي إصابات ترجع لإحتكاكات طبيعية في المباريات، وتحدث لأي لاعب .
ونفى مخطط الأحمال التونسي الأخبار التي تدور حول تسببه في إصابات اللاعبين، رافضاً اتهامات الأحمال البدنية الزائدة على اللاعبين .
وكانت عدة أصوات داخل النادي الأهلي، قد طالبت بإقالة أنيس الشعلالي والاستغناء عن خدماته لتسببه في إصابات اللاعبين .
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