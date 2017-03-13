مفاجأة..عيسي حياتو مهدد بالإستبعاد من رئاسة الكاف

اتهامات الفساد تهدد عيسى حياتو

يواجه الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطر الاستبعاد من الترشح لرئاسة الكاف خلال الدورة المقبلة .

صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت أن لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تدرس استبعاد عيسى حياتو من الإنتخابات المقبلة للكاف .

الفيفا قد يوجه ضربة ساحقة لحياتو في انتخابات الكاف

وذكرت الصحيفة أن اتهامات الفساد التي تواجه حياتو بسبب قضايا البث والتي تم رفعها ضد رئيس الكاف مؤخراً، باتت شبحاً يهدد استمرار على عرش الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن انتخابات الكاف تجرى يوم الخميس المقبل، حيث يتنافس عيسي حياتو مع أحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم .