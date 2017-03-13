تقرير.. لعنة أفريقيا تطارد الأهلي بالإصابات

الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيدفيست في دوري الأبطال

يبدو أن لعنة الإصابات باتت تطارد النادي الأهلي قبل كل مواجهة هامة للفريق سواء محلياً أو قارياً، وهي الظاهرة التي عادت للظهور من جديد خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي أعلن عن تأكد غياب الثنائي حسام غالي وجونيور أجايي عن المباراة المقبلة للفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الذهاب بين الأهلي وبيدفيست، ليتأكد غيابهما عن مواجهة العودة التي ستقام في جنوب أفريقيا.

وبعد دقائق قليلة من تأكد غياب الثنائي، ظهرت إصابة جديدة في العضلة الخلفية لأحمد حمودي صانع ألعاب الفريق، ليصبح مهدداً بالغياب عن اللقاء القادم.

وبات حمودي مهدداً بالغياب عن مباراة الأهلي أمام بيدفيست، حيث سيتحدد موقف اللاعب من اللقاء بعد خضوعه لفحوصات طبية صباح غداً الثلاثاء.

وباتت الخيارات المتاحة أمام حسام البدري المدير الفني للأهلي في المواجهة المقبلة محدودة، في ظل عدم قيد الثنائي محمد جابر “ميدو” وعمرو بركات في قائمة الفريق الأفريقية.

وسيضطر حسام البدري للدفع بمؤمن زكريا في مركز الجناح الأيسر خلال المباراة المقبلة على ان يجاوره في الجانب الأيمن وليد سليمان خلف المهاجم عمرو جمال.

أما خط وسط الفريق فسيدفع خلاله البدري بحسام عاشور بدلاً من غالي لمجاورة أحمد فتحي في الإرتكاز، على أن يتواجد عمرو السولية كورقة على مقاعد البدلاء للدفع بها حسب سير المباراة.

خيارات الأهلي تتمثل حالياً في لاعبين أثنين فقط، وهما عاشور ومؤمن، إلى جانب السولية الذي قد يظهر في الشوط الثاني، في حين لا يتواجد أي بديل لعبد الله السعيد في حال تأكد غياب حمودي عن المواجهة.