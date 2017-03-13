الزمالك يكشف سبب غياب باسم مرسي عن مواجهة رينجرز والتدريبات

الزمالك: حالة قيء تسببت في غياب باسم مرسي عن المواجهة الأفريقية

كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن سبب غياب اللاعب باسم مرسي مهاجم الفريق عن المباراة الأخيرة في مواجهة رينجرز النيجيري.

وكان الزمالك قد تغلب على رينجرز بأربعة أهداف لواحد مساء الأحد في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء غياب باسم مرسي عن المباراة بسبب حالة قيء له في غرفة خلع الملابس في الدخول للمباراة، قبل أن يتكرر الأمر في حافلة الفريق أثناء العودة بعد اللقاء.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك على منح باسم مرسي راحة من التدريبات اليوم الأثنين في ظل شعوره بألام في المعدة مما أدى لغيابه عن المران.

ومنم المقرر أن ينتظم باسم مرسي في تدريب الزمالك بداية من غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة رينجرز في البطولة الأفريقية مرة أخرى.

وسيلتقي الزمالك مع رينجرز يوم الأحد القادم في نيجيريا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.