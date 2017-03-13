باسم مرسي يغيب عن مران الزمالك

عودة محمد ناصف ودونجا وغياب باسم مرسي عن مران الزمالك

غاب اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عن تدريب فريقه الذي أقيم مساء اليوم الأثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة للفريق.

وشهد مران الزمالك عودة الثلاثي أحمد توفيق ومحمود عبد العاطي “دونجا” ومحمد ناصف للمشاركة في التدريبات بعد غيابهم في الفترة الماضية.

وجاء غياب الثلاثي عن تدريبات الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابات التي تعرضوا لها، قبل أن يشهد مران اليوم عودتهم بصورة طبيعية.

وحرص محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على منح اللاعبين الأساسيين في مباراة رينجرز الأخيرة، راحة من التدريبات خوفاً من إصابتهم بالإجهاد.

واكتفى الثنائي أحمد رفعت ومحمود حمدي “الونش” بخوض تدريبات تأهيلية في إطار تجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة بعد شفاءهما من الإصابة.