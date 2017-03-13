إصابة حمودي تهدد مشاركته في مواجهة بيدفيست

حمودي مهدداً بالغياب عن مواجهة الأهلي مع بيدفيست

غادر اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب النادي الأهلي مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي يوم الأحد القادم في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتعرض حمودي للإصابة خلال مران الأهلي حيث اشتكى من ألم في العضلتين الخلفية والضامة، ليغادر التدريب على إثرهما بصحبة خالد محمود طبيب الفريق.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على خضوع حمودي لأشعة وفحوصات طبية صباح غداً الثلاثاء من أجل تحديد مدى قوة إصابة اللاعب.

وسيتحدد بناء على الفحوصات مدة غياب حمودي وحاجته للراحة، مما يحدد أيضاً موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي أمام بيدفيست المقبلة.