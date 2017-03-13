صدمة في الأهلي بعد تحديد موعد غياب غالي وأجايي

غالي وأجايي يغيبان عن الأهلي حتى مطلع أبريل القادم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على غياب الثنائي حسام غالي وجونيور أجايي عن المباريات حتى مطلع شهر أبريل القادم.

وتعرض غالي وأجايي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام بيدفيست الأخيرة، حيث فشلا في استكمال المباراة حتى نهايتها.

وأعلن عبد الحفيظ عن غياب غالي لمدة ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي سيعود فيه أجايي للأهلي بعد أسبوعين من الآن، مما يؤكد غيابهما عن مواجهة بيدفيست.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الاحد القادم في جنوب أفريقيا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وبات في حكم المؤكد أن يغيب الثنائي عن عودة الأهلي لمبارياته في الدوري المصري مطلع الشهر القادم، في ظل عودتهما من الإصابة خلال نفس الفترة.