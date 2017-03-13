توفيق ونيدفيد ينتظمان في مران الأهلي

مران استشفائي للاعبي الأهلي الأساسيين استعداداً لبيدفيست

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانا استشفائياً مساء اليوم الأثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الاحد القادم في جنوب أفريقيا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وانتظم الثنائي أكرم توفيق وكريم نيدفيد في مران الأهلي بعد غيابهما عن التدريبات السابقة في ظل عودتهما من معسكر منتخب مصر للشباب.

وسبق لنيدفيد وتوفيق أن حصلا عن راحة من مران الأهلي لمدة ثلاثة أيام بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا 2017 للشباب بزامبيا.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على أداء اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية معناً لإصابة اللاعبين بالإجهاد قبل المواجهة المقبلة.