الأهلي يحدد ملعب تدريبه في جنوب أفريقيا

سيد عبد الحفيظ يستقر على ملعب تدريبه في جنوب أفريقيا

استقر مسؤولو النادي الأهلي على ملعب تدريب الفريق في جنوب أفريقيا استعداداً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على بيدفيست يوم الأحد القادم في مباراة الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وأنهى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتفاقه على احد الملاعب الخاصة في جنوب أفريقيا بالاتفاق مع مسؤولي السفارة المصرية.

وسيتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى جنوب أفريقيا فجر غداً الثلاثاء من أجل معاينة ملعب المباراة بصحبة سمير عدلي المدير الإداري.

وكان الأهلي قد تغلب على بيدفيست بهدف نظيف في مباراة الذهاب من دور الـ32 بالبطولة الأفريقية، حيث من المقرر أن يتجه لجنوب أفريقيا لخوض مباراة العودة يوم الأحد.