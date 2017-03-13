مرتضى منصور يعلن حقيقة توليه الدفاع عن اتحاد الكرة في المحاكم

مرتضى منصور: أترافع عنهم أزاي وأنا مش طايقهم

أوضح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت عن ترافعه عن اتحاد الكرة في القضايا الحالية والجارية بشأن حل الجبلاية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بحل اتحاد الكرة المصري مساء أمس الأحد، في الوقت الذي رد فيه اتحاد الكرة ببيان رسمي أكد خلاله نيته التقدم باستشكال على الحكم.

ورد مرتضى منصور على الانباء التي أكدت نيته الترافع عن اتحاد الكرة من إجل إيقاف قرار الحل، حيث أكد على عدم صحة هذه الأنباء مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة.

وقال مرتضى منصور: “اترافع عن اتحاد الكرة أزاي وأنا مش طايقهم أصلا، بالتأكيد الحديث عن الأمر لا أساس له من الصحة مطلقاً ولن أكون محامياً لهم “.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري ينوي التقدم باستشكال لإيقاف حكم الحل على أن يتم الطعن على قرار المحكمة في المحكمة الإدارية العليا.