وعد من الزمالك لمدافعه لزيادة قيمة عقده المالية

إسلام جمال يحصل على وعد بزيادة عقده في الموسم القادم

حصل اللاعب إسلام جمال مدافع نادي الزمالك على وعد من إدارة القلعة الحمراء بزيادة القيمة المالية لتعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان إسلام جمال قد طلب زيادة قيمة عقده المالية في الفترة الحالية، قبل ان تقرر إدارة الزمالك تنفيذ طلب اللاعب بداية من الموسم القادم.

وكان إسلام جمال على وشك الرحيل من نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، قبل أن يستقر على البقاء مع الفريق وعدم الرحيل في يناير الماضي.

ووعد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، إسلام جمال، بزيادة عقده في الفترة المقبلة.

وجاء تنفيذ الزمالك لطلب جمال بعدما ظهر بمستوى جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية من مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.