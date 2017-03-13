اتحاد الكرة يرد على قرار حله ببيان رسمي

اتحاد الكرة يصدر بياناً رسمياً بعد قرار حله من المحكمة الإدارية

رد اتحاد الكرة المصري على القرار الصادر بحله من جانب المحكمة الإدارية العليا بإصدار بياناً رسمياً أوضح خلاله الإجراءات التي سيتخذها في الفترة المقبلة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت قراراً بحل اتحاد الكرة المصري مساء أمس الأحد، وذلك بعد دعوى رفعت لبطلان إجراءات الانتخابات.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه على نيته التقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم حتى في الشق الموضوعي للدعوى، إلى جانب التقدم بطعن على الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا.

وقال اتحاد الكرة في بيانه الرسمي:

” على ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة القانونية حول قرار محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته الأحد، في الشق المستعجل من الدعوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 30 أغسطس الماضي.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة التقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم حتى في الشق الموضوعي للدعوى ، حيث أحالت المحكمة موضوع الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي حوله.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بطعن على ذات الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا “.