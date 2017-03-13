أحبار الأهلي اليوم.. جاهزون لمباراة العودة أمام بيدفيست والأهلي لا يتأثر بالغيابات

أيوب: جاهزون لمواجهة بيدفيست

أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية فريقه للمواجة المقبلة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على بيدفيست بهدف نظيف أول أمس في مباراة الذهاب برأسية مدافعه أحمد حجازي.

وقال أيوب في تصريحات إعلامية “الفريق جاهز لخوض مباراة الإياب وجميع اللاعبون في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور المجموعات”.

أيوب: الأهلي لا يتأثر بالغيابات ولدينا أكثر م لاعب بديل

وأضاف “لعبنا الشوط الأول في القاهرة وهناك أخر ثاني في جنوب إفريقيا ونتطلع لبلوغ دور الـ16 من البطولة”.

وعن الغيابات في صفوف الأهلي “من الصعب لحاق حسام غالي وجونيور أجاي بالمباراة لكن الأهلي فريق كبير ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يتأثر بغياب أي لاعب لأنه يمتلك أكثر من بديل في كل مركز مشيرا إلى أن جميع اللاعبون مركزون على على تجاوز عقبة بيفيست والتأهل لدور المجموعات”.