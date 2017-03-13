أخبار الأهلي اليوم.. زاهر رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

زاهر رئيسا لبعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا

أسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى جنوب إفريقيا إلى أمين الصندوق كامل زاهر.

وتغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا فجر الخميس المقبل استعدادا لمواجهة بيدفيست في التاسع عشر من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصرح اللواء شيرين شمس الدين المدير التنفيذي بالنادي بأن زاهر سيلتخق ببعثة الفريق يوم 17 من الشهر الجاري وذلك عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية بالنادي.

وويسبق سفر البعثة بيومين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبرفقته سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالبعثة بالتعاون مع مسئولي السفارة المصرية في جنوب إفريقيا سواء ما يتعلق بالإقامة أو الانتقالات، وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنظيمية، لإزالة أية عقبات قد تصادف بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا