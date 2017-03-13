أخبار الأهلي اليوم.. البدري يصحح أخطاء مباراة بيدفيست بالفيديو

البدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران

يعقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه بالفيديو قبل انطلاق مران اليوم وذلك لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة السابقة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على بيدفيست بهدف نظيف عن طريق أحمد حجازي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيشرح البدري خلال هذه المحاضرة الأخطاء التي وقعوا فيها وتصحيحها قبل مباراة الإياب والمقرر إقامتها الأحد المقبل بجنوب إفريقيا.

وكان البدري قد منح لاعبيه راحة أمس على أن يعود اللاعبين للتدريبات عصر اليوم في بداية الاستعداد لمواجهة بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.