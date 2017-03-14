اخبار الزمالك

بالصور.. لحظة القبض على مايوكا سكرانًا

كتب علي نبوي
- 14 مارس، 2017 12:55 م
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تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وانيمبا وموعد المباراة

الزمالك يفتح التحقيق مع مايوكا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح تحقيق مع المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا وذلك بعدما تم ضبط اللاعب مخمورا أثناء خروجه من أحد الكاباريهات.

ولم يحظ مايوكا بثقة جميع الأجهزة الفنية التي تولت تدريب الزمالك هذا الموسم ، حيث وقع النادي عقوبات بالجملة قبل ذلك على اللاعب الزامبي.

وكشف الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الإذاعي “من الأخر” عبر أثير “نغم إف إم” أن اللاعب الزامبي خرج مسكرا من أحد الكاباريهات خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يوقع الزمالك عقوبات رادعة على اللاعب في حالة إثبات ذلك ، خاصة وأن النادي قد تلقى قبل ذلك معلومات عن سكر اللاعب.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت أنباء كبيرة حول رحيل اللاعب عن الزمالك لعدم الاستفادة من جهوده وعدم اندماجه مع زملائه في الفريق الأمر الذي جعله خارج الحسابات الفنية بشكل مستمر.

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