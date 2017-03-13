اخبار الزمالك

أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يحقق مع نجم الفريق بسبب السُكر

كتب علي نبوي
- 13 مارس، 2017 12:55 م
20,255
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وانيمبا وموعد المباراة

الزمالك يفتح التحقيق مع مايوكا

تتجه النيه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لفتخ تحقيق مع المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن خروجه مخمورا من أحد الكاباريهات.

ولم يحظى مايوكا بثقة جميع الأجهزة الفنية التي تولت تدريب الزمالك هذا الموسم ، حيث وقع النادي عقوبات بالجملة قبل ذلك على اللاعب الزامبي.

وكشف الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الإذاعي “من الأخر” عبر أثير “نغم إف إم” أن اللاعب الزامبي خرج مسكرا من أحد الكاباريهات خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يوقع الزمالك عقوبات رادعة على اللاعب في حالة إثبات ذلك ، خاصة وأن النادي قد تلقى قبل ذلك معلومات عن سكر اللاعب.

شارك برأيك !!