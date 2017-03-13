أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يحقق مع نجم الفريق بسبب السُكر

الزمالك يفتح التحقيق مع مايوكا

تتجه النيه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لفتخ تحقيق مع المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن خروجه مخمورا من أحد الكاباريهات.

ولم يحظى مايوكا بثقة جميع الأجهزة الفنية التي تولت تدريب الزمالك هذا الموسم ، حيث وقع النادي عقوبات بالجملة قبل ذلك على اللاعب الزامبي.

وكشف الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الإذاعي “من الأخر” عبر أثير “نغم إف إم” أن اللاعب الزامبي خرج مسكرا من أحد الكاباريهات خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يوقع الزمالك عقوبات رادعة على اللاعب في حالة إثبات ذلك ، خاصة وأن النادي قد تلقى قبل ذلك معلومات عن سكر اللاعب.