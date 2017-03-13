أخبار الأهلي اليوم.. البدري يتحدث عن مواجهة الإياب أمام بيدفيست

البدري: مباراة الإياب صعب ولدينا الثقة على تخطيها

شدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة فريق بيدفيشت الجنوب إفريقي في مباراة الإياب.

ويحل الأهلي ضيفا على بيدفيست الأحد المقبل في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث حقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة أول أمس بهدف أحمد حجازي

وقال البدري في تصريحات إذاعية “مباراة الإياب أملم بيدفيست في جنوب إفريقيا ستكون في غاية الصعوبة لامتلاك الفريق الجنوب إفريقي أكثر من لاعب مميز”.

وأضاف “كنت أتمنى الفوز في القاهرة بأكثر من هدف ، ولكن واجهنا فريقا قويا كنت لا أرغب في مواجهته في هذا الدور”.

وأتم حديثه”شكرت اللاعبون عقب الفوز في مباراة الذهاب ولدينا ثقة كاملة في تخطي عقبة بيدفيست والتأهل لدور المجموعات”.