أخبار محمد صلاح.. لماذا تراجع مستوى محمد صلاح؟ سباليتي يجيب

سباليتي: التعب وضغط المباريات السبب وراء تراجع مستوى صلاح

أجاب الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لنادي روما عن السبب وراء تراجع مستوى المصري محمد صلاح في مباراة الفريق أمس أمام باليرمو والتي انتهت بفوز الذئاب.

وحقق روما فوزا كبيرا على باليرمو بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” والتي لم تشهد ظهور صلاح بشكل مميز مع فريق العاصمة بالرغم من فوزهم بثلاثية.

وأجرى سباليتي في الشوط الثاني من هذه المباراة تغييرا بخروج محمد صلاح والدفع بالإيطالي دي روسي.

وقال سباليتي في تصريحات إعلامية “محمد صلاح لاعب نهم بالنسبة لنا وسبب تراجع مستواه هو التعب الذي يشعر به اللاعب بسبب كثرة المباريات التي نخوضها”.

وأضاف “‏سباليتي :”اللاعبون تَعِبوا ، منذ 14 مباراة ونحن نتدرب لكل مباراة يومين فقط”.