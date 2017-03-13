بالفيديو.. اتحاد جدة يكشف أخر التطورات في تجديد عقد كهربا

مشرف: الجهاز الفني سيحدد موقف كهربا

كشف عبد الله مشرف رئيس لجنة التعاقدات بنادي اتحاد جدة السعودي الموقف النهائي لناديه من تمديد إعارة أو شراء المحترف المصري محمود عبد المنعم “كهربا”.

وظهر كهربا بشكل مميز هذا الموسم مع اتحاد جدة حيث قاده للتتويط بلقب كأس ولي العهد السعودي ، كما أنه يتصدر قائمة هدافين الفريق في الدوري السعودي.

وقال مشرف في مداخلة هاتفية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” :”كهربا يقدم مستوى مميز مع الفريق ولم يخيب ظن مسئولي الاتحاد فيه”.

وأضاف “متبقي في إعارة كهربا مع النادي شهرين ، وسننتدر حتى نهاية الموسم رأي الجهاز الفني ورأيح بخصوص اللاعب”.