بالفيديو.. ميدو: ليس هناك ما يمنع لتدريب الأهلي

ميدو يرحب بتدريب الأهلي

أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني الحالي لوادي دجلة على أنه لا يمانع تدريب الأهلي في حالة عرض عليه الأمر ووجد الوقت والظروف مناسبة لتولي تدريب القلعة الحمراء.

وتولى ميدو العديد من الأندية المصرية عقب إعلانه اعتزال كرة القدم حيث درب كلا من الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة.

وخلال تواجده ببرنامج “حصاد الأسبوع” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” :”لا يوجد أي مانع لتدريب الأهلي وأرحب بهذا الأمر إذا عرض علي”.

وأضاف “الأهلي نادي كبير وأي مدرب يحلم بتدريبه ولكني لو وجدت الوقت مناسبا سأفكر فيه”.

وأتم حديثه “‏ماقدرش اقول ان لو الأهلي عرض عليا تدريبه هرفض رفض قاطع، لو لقيت الوقت مناسب ممكن أفكر”.