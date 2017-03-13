أخبار الأهلي اليوم.. عبد الحفيظ: قادرون على تخطي عقبة بيدفيست بشرط.!

عبد الحفيظ: العزيمة والإصرار ستقودنا لعبور بيدفيست

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق الأحمر قادر على تخطي عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي والتأهل لدور المجموعات مم بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا باهتا أول أمس أمام صيفه بيدفيست في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيكفي الأهلي التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في التاسع عشر من الشهر الجاري بجنوب إفريقيا ، بالرغم من قوة بيدفيست الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” :”الأهلي قادر على تخطي عقبة بيدفيست إذا خضنا المباراة بعزيمة وإصرار والتي ستكون سبب في التأهل”.

وأضاف “نتمنى أن يكون حكم المباراة عادلا مشيرا إلى أن الفريق سيلعب المباراة بكل جدية”.