أخبار الأهلي اليوم.. عبد الحفيظ: حمودي إضافة قوية للأهلي في الفترة المقبلة

عبد الحفيظ يشيد بأحمد حمودي

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعب الأهلي الجديد أحمد حمودي وذلك في أول مشاركة له مع المارد الأحمر في بطولة إفريقيا.

وحل حمودي بديلا لمؤمن زكريا في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي حقق الأهلي فيها الفوز برأسية أحمد حجازي.

وقال عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” :”حمودي ظهر بمستوى جيد للغاية مع الفريق في مباراة بيدفيست”.

وأضاف “حمودي سيكون إضافة للأهلي في الفترة الكقبلة لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات مميزة وقادر على تقديم الإضافة للنادي”.