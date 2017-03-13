ماذا قال زيدان عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام بيتيس؟

زيدان: حققنا فوزا صعبا على فريق دافع جيدا

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته الغامرة عقب الفوز الصعب الذي حققه على ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

وقال زيدان “‏أنا سعيد بالطريقة التي بدأنا بها المباراة خصوصاً في الشوط الاول ، نحن الان في الصدارة ولكن سوف نعاني حتى النهاية”.

وأضاف “‏بيتيس أظهر أنه فريق كبير ودافع بشكل جيد طوال المباراة ، ولكننا نجحنا في خطف الفوز”.

وتابع “‏لقد عانينا في المباراة وهذا أمر طبيعي ، الاهم هي النتيجة والفوز وتحقيق النقاط الثلاث”.

وواصل “‏أنا فخور بالدعم الذي قدمه اللاعبين لنافاس بعد الهدف ، وهم يعرفون أنه لاعب مهم معنا في الفريق”.