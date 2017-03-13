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ملخص لمسات محمد صلاح أمام باليرمو

كتب وليد مجدي
- 13 مارس، 2017 12:14 ص
20,217
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صلاح يساهم في فوز روما على باليرمو

ساهم الفرعون المصري محمدصلاح نجم نادي روما الإيطالي في فوز فريقه الليلة أمام باليرموك بالدوري الإيطالي اليوم الأحد .

وحقق روما فوز كبير على حساب مستضيفه باليرمو بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الثامنة والعشرين بالكالتشيو .

محمد صلاح يشارك في اكتساح روما لباليرمو

وشارك صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق العاصمة الإيطالية، حيث اعتمد عليه سباليتي لقيادة الهجوم إلى جوار ستيفان الشعراوي .

وخرج صلاح قبل نهاية الباراة بتسع دقائق، حيث حل بدلاً من دانيلي دي روسي في الدقيقة 81 من عمر اللقاء .

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