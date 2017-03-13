ملخص لمسات محمد صلاح أمام باليرمو

صلاح يساهم في فوز روما على باليرمو

ساهم الفرعون المصري محمدصلاح نجم نادي روما الإيطالي في فوز فريقه الليلة أمام باليرموك بالدوري الإيطالي اليوم الأحد .

وحقق روما فوز كبير على حساب مستضيفه باليرمو بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الثامنة والعشرين بالكالتشيو .

محمد صلاح يشارك في اكتساح روما لباليرمو

وشارك صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق العاصمة الإيطالية، حيث اعتمد عليه سباليتي لقيادة الهجوم إلى جوار ستيفان الشعراوي .

وخرج صلاح قبل نهاية الباراة بتسع دقائق، حيث حل بدلاً من دانيلي دي روسي في الدقيقة 81 من عمر اللقاء .