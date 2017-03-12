أول تعليق من مرتضى منصور على حل اتحاد الكرة

مرتضى منصور: حكم حل اتحاد الكرة واجب النفاذ

في أول تعليق لمرتضى منصور على قرار المحكمة الغدارية العليا بحل اتحاد الكرة رسمياً اليوم، تمسك رئيس القلعة البيضاء بموقفه الرافض للعودة لخوض مباريات الدوري .

وأكد مرتضى منصور أن قرار الادارية العليا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة واجب التنفيذ، وعلى وزير الرياضة تنفيذ الحكم .

مرتضى: أرفض خوض مباريات الدوري دون وجود مسئولين عن الكرة المصرية

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أنه مصر على عد خوض فريق الزمالك لمباريات الدوري دون وجود مسئواين عن الكرة المصرية “.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت اليوم حكمها ببلان انتخابات اتحاد الكرة والتي فاز بها مجلس هاني أبو ريدة الحالي .

جدير بالذك أن الزمالك أعلن مسبقاً انسحابه من بطولة الدوري حال عدم إعادة مباراة مصر المقاصة .