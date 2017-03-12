بالفيديو كهربا يواصل هوايته المفضلة ويرقص شعبي في تدريبات اتحاد جدة

وصلة رقص شعبي من كهربا

دخل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي في وصلة رقص شعبي خلال تدريبات الفريق الاتحاد اليوم .

كهربا يحتفل بلقب ولي العهد برقصة شعبي

وقام كهربا بالرقص الشعبي مع أحد مشجعي فريق الاتحاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال احتفالات الفريق بالفوز بلقب كأس ولي العهد .

وكان كهربا قد قاد فريق اتحاد جدة للفوز ببطولة كأس ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخه بعد غياب استمر 13 عام .

جدير بالذكر أن كهربا حصل على سيارة بينتلي هدية من أحد أعضاء شرف الاتحاد بعد هدفه في مرمى النصر وقيادته للاتحاد للفوز بلقب ولي العهد .