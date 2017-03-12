ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة باليرمو وروما

روما يحقق انتصار كبير على باليرمو

حقق فريق روما الإيطالي فوزاً ثميناً على حساب نظيره باليرمو بهدفين بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الثامنة والعشرين ضمن منافسات الدوري الإيطالي .

وتقدم روما بالهدف الأول عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم روام بهدف نظيف .

وفي الشوط الثاني، واصل روام من ضغطه، حتى نجح في إحراز الهدف الثاني عن طريق البوسني إدين دزيكو في الدقيقة 76، ثم أضاف برونو بريز الهدف الثالث للذئاب في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بفوز روما 3- 0 .

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وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده لـ62 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما يقبع باليرمو في المركز الـ18 برصيد15 نقطة .