بث مباشر مشاهدة مباراة باليرمو وروما اليوم الأحد 12 – 3 – 2017 بالدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة باليرمو وروما اليوم

يحل فريق روما الإيطالي نظيره باليرمو مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ضمن مباريات الدوري الإيطالي والمقررة على ملعب رينزو باربيرا .

وتنطلق مباراة باليرمو وروما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

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ويسعى روما لاستعادة توازنه، بعد خسارته مباراة الذهاب بدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق ليون الفرنسي برباعية مقابل هدفين.

ويأمل فريق العاصمة الإيطالية في العودة لروما بالفوز والنقاط الثلاث لمواصلة مطاردة يوفنتوس على صدارة ترتيب الكالتشيو .

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ويدفع لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما بقوته الضاربة في لقاء اليوم، من أجل حسم اللقاء والفوز بالنقاط الثلاث .

ومن المنتظر أن يقود الفرعون المصري محمد صلاح خط هجوم فريق العاصمة إلى جوار البوسني إدين دزيكو .

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ويخشى روما من مفاجات فريق باليرمو الذي سيخوض اللقاء مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد نقاط اللقاء .

القنوات الناقلة لمباراة باليرمو وروما

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة باليرمو وروما بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .