ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا من برشلونة

استعاد فريق ريال مدريد الإسباني صدارة الليجا من غريمه التقليدي برشلونة، مستغلاً هزيمته أمام ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد .

وحقق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب فريق ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة السابعة والعشرين التي أقيمت على ملعب السنتياجو بيرنابيو .

ريال مدريد يهزم بيتيس بثنائية

وتقدم ريال مدريد بيتيس بالهدف الأول من خطأ فادح للحارس كيلور نافاس في الدقيقة 25، ثم أدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

وفي الشوط الثاني، خطف ريال مدريد هدف الفوز القاتل عن طريق مدافعه الأسطوري سيرجيو راموس في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز الريال 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الثاني، ويمتلك الريال مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، بينما تجمد رصيد لاكورونيا عند 27 نقطة في الركز الـ15 .