بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم الأحد 12 – 3 – 2017 بالدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ريال بيتيس مساء اليوم في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين ضمن مباريات الدوري الإسباني والمقررة على ملعب سانتياجو بيرنابيو .

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات عالية، منتشياً بتأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، عقب تخطي عقبة نابولي الإيطالي في دور الـ16 .

ويسعى الريال لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أملاً في سقوط برشلونة في مباراته اليوم أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وإنتزاع الصدارة من جديد .

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وسيدفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بقوته الضاربة متمثلة في البرتغالي كريستيانو رونالدو الفرنسي كريم بنزيما من أجل تخطي عقبة بيتيس .

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ويخشى الفريق الملكي من مفاجأت ريال بيتيس، حيث يسعى لحسم المباراة منذ بدايتها وفرض السيطرة على اللقاء، وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الصراع على لقب الليجا .

في حين، يأمل ريال بيتيس في قلب الطاولة على الريال في ملعبه ووسط جماهيره في العاصمة مدريد، والخروج على الأقل بنقطة وحيدة .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .