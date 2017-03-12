أول رد فعل من اتحاد الكرة على قرار حل المجلس

اتحاد الكرة يقدم استشكال على حكم حله

في أول رد فعل على قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الحالي برئاسة هاني أبو ريدة تقديم استشكال والطعن على الحكم .

وأصدرت محكمة الإدارية العليا اليوم الأحد قراراً ببطلان انتخابات اتحاد الكرة وحل المحلس الحالي والتي فاز بها المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة.

الجبلاية تسعى لإيقاف تنفيذ حكم حل المجلس

ويسعى اتحاد الكرة لإيقاف تنفيذ حكم حل المجلس من خلال تقديم الاستشكال أمام القضاء الإداري.

وكان الثلاثي، وكان الثلاثي عمر هريدي وماجدة محمود وماجدة الهلباوي، قد اقاموا دعوى لحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبطلان الانتخابات التي عقدت العام الماضي،بسبب ترشح الثنائي حازم وسحر الهواري بالمخالفة للقانون .