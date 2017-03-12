رسميا.. حل مجلس إدارة اتحاد الكرة

حل مجلس اتحاد الكرة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سلمى عبد الحميد بقبول الدعوة المقدمة من الثلاثي عمر هريدي وماجدة الهلباوي وماجدة محمود ببطلان انتخابات اتحاد الكرة بشان ترشح كلا من حازم الهواري وسحر الهواري.

وقررت المحكمة بتاريخ 12-3-2017 ببطلان انتخابات اتحاد الكرة وحل مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة.

وزير الرياضة يحسم مصير مجلس الجبلاية

ومن المنتظر أن يتم عرض القرار على وزير الشباب والرياضية المهندس خالد عبد العزيز لتنفيذ قرار المحكمة.

وجاءت حيثيات الحكم كالتالي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة التانية اليوم الأحد 12 مارس 2017 حكمً ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وحل المجلس.

حيث ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها التى صدرت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من مراد فكرى، وحازم اللمعى، حمد أبوزيد ،وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم ،ومحمد قندبل، ومحمد عبد الغفار، والمستشار رامى الديب مفوض الدولة.

وكشفت الحيثيات أن المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى، أحكام لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى وامتنعت الجهه الإدارية وسمحت لهم بدخول الانتخابات، الإمر الذى يمثل خرقا لأحكام الدستور والقانون الذى أوجبت تنفيذ الالغاء والتى تتمتع بطبيعه عينية وبحجية مطلقة تسرى على الكافة .

وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعى له أحكام وخصائصه، ويحوز حجية الأحكام فى هذا الخصوص، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحابل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.

وتابعت المحكمة أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية إذ تببن لها أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قد قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخاببة بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد ففى حين كان على مقعد الرئاسة صوت، وكان مقعد الرجال ٩ أصوات باطلة ومقعد المراة ثلاثة، ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية.

ونوهت المحكمة إلى أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التى يجب إتباعها فى جمبع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية واذاامتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.