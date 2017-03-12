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بالفيديو.. الزمالك يُنهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة في شباك رينجرز

كتب علي نبوي
- 12 مارس، 2017 6:49 م
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حفني

الزمالك يكتسح رينجرز بثلاثية في الشوط الأول

نجح الزمالك في إحراز ثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراته الجارية أمام رينجرز النيجري في ذهاب دور الـ31 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر الفريق الأبيض على مجريات الشوط الأول حيث شن هجمات عديدن على مرمى حارس رينجرز ، لينجح في إحراز 3 أهداف عن طريق كلا من ستانلي في الدقيقة 8 من ضربة رأسية رائعة وحسام باولو في الدقيقة 28 من انفراد تام بحارس الفريق النيجيري ، وأيمن حفني بطريقة رائعة في الدقيقة 33 ، لينجح الزمالك في إنهاء هذا الشوط بثلاثية نظيفة.

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