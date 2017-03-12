ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وبيرنلي

انتزع فريق ليفربول فوزاً ثميناً على حساب نظيره بيرنلي بهدفين مقابل هدف ، في مباراة الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب آنفيلد رود .

وتقدم بيرنلي بالهدف الأول عن طريق آشلي بارنس في الدقيقة السابعة ، ثم أدرك جورجي فينالدوم هف التعادل لليفربول في الدقيقة 46 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

في الشوط الثانيي، خطف ليفربول هدف الفوز عن طريق إيمري تشان بالدقيقة 61، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع ، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 31 في المركز الثاني عشر.