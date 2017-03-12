بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد 12-3-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد

يسعى ليفربول لمواصلة نتائجة الجيدة في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز وذلك عندما يستقبل ضيفه بيرنلي اليوم الأحد 12-3-2017.

ويحتضن ملعب “الأنفيلد” مواجهة ليفربول وبيرنلي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ليفربول هذه المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 52 نقطة ، بينما يدخل بيرنلي هذه المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

ليفربول وبيرنلي بث مباشر

ويطمح رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد ثلاث نقاط ثمينة لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

يوتيوب يالا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم 12-3-2017

ويأمل لاعبي ليفربول في استغلال الدافع المعنوي لديهم بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام أرسنال لتحقيق فوز مهم ، يسعد جماهير الريدز.

بينما يتطلع بيرنلي للعودة بنتيجة إيجابية من ميدان ليفربول بالرغم من صعوبة المباراة ، خاصة وأنها تقام خارج ملعبه.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

تنقل قنوات بين سبورتس مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

